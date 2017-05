"De FBI intimideren? Geef Trump een fopspeen en leg hem in zijn wieg"

© screenshot CNN.

video "Als de Amerikaanse president Donald Trump denkt de voormalige FBI-directeur James Comey en de tientallen werknemers die dit onderzoek voeren binnen het departement Justitie te kunnen intimideren, dat heeft hij het mis." Dat beweert Philip Mudd, zelf ex-FBI en ex-CIA. "Dit kan je niet ernstig nemen."





James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Fri May 12 00:00:00 MEST 2017

"De FBI bedreigen die midden in een onderzoek zit naar assistenten van de president? De FBI bestaat al sinds 1908, de president van de VS is er nog maar 3,5 maanden." Philip Mudd, tegenwoordig analist bij CNN, spaarde Donald Trump gisteren op de Amerikaanse tv-zender. Hij maakte hem zelfs belachelijk: "Het voelt aan alsof je de president een fopspeen en een rammelaar moet geven en hem in een wieg moet leggen."



Mudd wil iedereen die bezorgd zou zijn meteen geruststellen: "Dit is een joke. Geen enkele onderzoeker neemt dit au sérieux." De antiterreurexpert had het dan vooral over de tweet van Trump, waarin die Comey waarschuwde dat hij maar beter kan "hopen" dat er geen opnames bestaan van hun gesprek in januari. Volgens Trump had Comey hem toen verzekerd dat er geen onderzoek liep naar Trump in verband met de relatie tussen het Kremlin en de entourage van de Amerikaanse president. De andere zijde beweert dan weer dat Trump tijdens het bewuste diner Comey had gevraagd hem "trouw" te zweren, wat de FBI-directeur weigerde. Mudd benadrukte tot slot op CNN dat "niemand de president nog gelooft".



Woensdag had Mudd Trump ook al een "lafaard" genoemd voor de manier waarop de president Comey de laan had uitgestuurd. "Iemand ontslaan van dat niveau? Dan pak je toch de verdomde telefoon", zei hij. Dat gebeurde niet en Comey, die in Los Angeles was, vernam zijn ontslag via een nieuwsuitzending op tv.



Historicus Timothy Naftali zei dan weer, nog altijd op CNN, dat de VS "op dit moment een beetje op een bananenrepubliek uit de 20ste eeuw lijkt voor de wereld". Volgens Naftali is de huidige situatie wel verschillend van die in 1973, tijdens het Watergateschandaal dat president Richard Nixon de kop kostte. "Toen kon de president nog veronderstellen dat hij de tapes bezat. Maar die behoren toe aan de federale overheid en dus mag Trump ze niet eens vernielen, wat Nixon in 1973 wel had kunnen doen. Ik geloof niet dat die tapes bestaan, maar indien wél, dan is dit presidentschap geen erg lang leven beschoren."