Amerikaanse senaat krijgt inzicht in gegevens Rusland-onderzoek

13/05/17 - 02u40 Bron: ANP

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en president Donald Trump. © photo news.

Een dienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat belast is met onderzoek naar witwassen gaat financiële gegevens verstrekken aan de inlichtingencommissie van de Senaat die de mogelijke banden tussen Trump-getrouwen en Rusland onderzoekt. Dat meldt de krant Wall Street Journal vrijdag.

De inlichtingencommissie had vorige maand om de documenten gevraagd bij de financiële opsporingsdienst FinCen. Medewerkers bij de dienst en de Republikeinse voorzitter van de commissie, senator Richard Burr, wilden niet op het nieuws reageren.



Het onderzoek van de Senaat is weer op de voorgrond geraakt nadat president Trump FBI-directeur James Comey eerder deze week ontsloeg te midden van een FBI-onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Ook een commissie van het Huis van Afgevaardigden doet onderzoek naar de Rusland-connectie.