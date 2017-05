Ontslagen FBI-directeur Comey weigerde Trump loyaliteit te beloven

SPS

12/05/17 - 09u16 Bron: Belga

© reuters.

De ontslagen FBI-directeur James Comey heeft geweigerd de Republikeinse president Donald Trump loyaliteit te beloven. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Volgens de krant New York Times heeft Trump zeven dagen na zijn eedaflegging Comey voor een etentje in het Witte Huis ontboden. Comey denkt nu dat dit de voorbode was van zijn val deze week, vertelden twee mensen die de ontslagen topspeurder hebben horen vertellen over het etentje.



Terwijl ze toen in januari zaten te eten, keuvelden beiden over de voorbije verkiezingen en de toeloop naar meetings van Trump. Maar toen sloeg het gesprek om en vroeg de bewoner van het Witte Huis Comey tot twee keer toe of hij hem loyaliteit wilde beloven.



De toenmalige FBI-directeur weigerde dit te doen. Hij zei eerst wel altijd eerlijk ten opzichte van de nieuwe president te willen zijn, maar niet "betrouwbaar" in de conventionele politieke zin. De tweede keer beloofde Comey (enkel) "eerlijke loyaliteit".



Trump heeft doorheen zijn loopbaan in de private sector van loyaliteit vanwege mensen die voor hem werken altijd een kernprioriteit gemaakt en heeft dikwijls medewerkers de laan uitgestuurd die hij onvoldoende betrouwbaar vond, aldus de New York Times en nieuwszender CNN.



Ook CNN meldde op gezag van een bron dichtbij Comey dat hij moest opstappen omdat hij nooit zijn persoonlijke loyaliteit ten opzichte van Trump had gegarandeerd.