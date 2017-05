Circus Trump: extreme beveiliging voor president en first lady tijdens bezoek aan België

KEN STANDAERT

12/05/17 - 05u52

© epa.

Donald Trumps blitzbezoek aan ons land naar aanleiding van de NAVO-top op 25 mei zal hyperbeveiligd verlopen. Minstens 2.000 politiemensen staan klaar om opstootjes de kop in te drukken, een eigen Secret Service-legertje zorgt voor de persoonlijke beveiliging van de Amerikaanse president en zijn vrouw Melania, en ook buitenlandse ordediensten worden ingeschakeld.

Het langverwachte bezoek van Donald J. Trump aan 'hellhole Brussels' krijgt stilaan vorm. De afgelopen dagen tekenden onze veiligheids- en politiediensten samen met hun Amerikaanse collega's de krijtlijnen uit voor de officiële planning. Op 24 mei vliegt Trump in de vooravond, na een audiëntie bij de paus in Rome, met de Air Force One richting Zaventem. In zijn spoor volgt nog een tweede vliegtuig met aan boord onder andere 'The Beast', Trumps superlimo. Enkele minuten voor de landing wordt het luchtverkeer boven Zaventem stilgelegd. Zodra de 45ste Amerikaanse president en first lady veilig op Belgische bodem zijn, kunnen de gewone vluchten worden hervat. "Dat oponthoud zal slechts enkele minuten duren en dus weinig hinder veroorzaken", klinkt het.