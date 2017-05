Perswoordvoerder Witte Huis verbergt zich in struiken na ontslag FBI-baas

Door:

11/05/17 - 11u58 Bron: Washington Post, Independent, Guardian, New York Times, CNN Door: Luc Beernaert

Sean Spicer, de perswoordvoerder van het Witte Huis, had even geen zin in netelige vragen over het ontslag van James Comey. © ap.

Sean Spicer, de perswoordvoerder van het Witte Huis, verborg zich in de struiken achter het Witte Huis toen journalisten naar hem op zoek gingen om een reactie los te weken op het ontslag van FBI-baaas James Comey. Die werd inmiddels gevraagd als burger getuigenis af te leggen voor de senaatscommissie die vermeende Russische inmenging bij de verkiezingen van vorig jaar en Trumps banden met het Kremlin onderzoekt. De senaatscommissie dagvaardde ook Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. Daarmee voert de commissie het onderzoek naar Trumps banden met Rusland op.

Ontslagen FBI-directeur James Comey. © afp. Toen journalisten samentroepten om hem te ondervragen over het ontslag van Comey, ging Spicer zich verschuilen in de struiken van het Witte Huis. Hij had even voordien een tv-interview in openlucht gegeven, maar besloot zich dan maar in de flora van het Witte Huis terug te trekken. Dat meldt The Washington Post.



Enkele minuten later, nadat hij met zijn medewerkers had overlegd, kwam Spicer opnieuw tevoorschijn. Hij was bereid op vragen te antwoorden, op voorwaarde dat hij niet zou gefilmd worden.



Opschudding

Het ontslag van FBI-directeur James Comey zorgt voor opschudding in Washington. Comey leidde het onderzoek naar de vermeende Russische hack van de presidentsverkiezing en de contacten die medewerkers van Trump met Russische functionarissen hadden.



Trump ontkent de aantijgingen en stelde dat de manier waarop Comey het onderzoek voerde naar Hillary Clintons gebruik van een privé e-mailserver ervoor zorgde dat "een nieuw gezicht nodig was om het vertrouwen van het volk te herstellen".



"Grondwettelijke crisis"

Democratisch senator Richard Blumenthal, lid van de senaatscommissie die een eigen onderzoek voert, stelt dat het ontslag van Comey tot niets minder dan een grondwettelijke crisis zou leiden.



"De president van de VS heeft zonet de directeur van het FBI ontslagen die onderzoek deed naar de president", zo vatte hij het samen. Ook Republikeins senator John McCain stelde "teleurgesteld" te zijn in de beslissing van Trump. "Dit ontslag noodzaakt een speciale parlementscommissie die Ruslands inmenging bij de verkiezingen van 2016 moet onderzoeken", zei McCain volgens The New York Times. (lees verder onder de foto) Lees ook Honderden betogers protesteren tegen ontslag Comey: "Watergate is er niets tegen"

"Trumps zoon zei: 'Al het geld komt uit Rusland'" Een actievoerder voor de Trump Tower in New York eist dat Comey komt getuigen voor de senaatscommissie. © afp.

Komt Comey toch getuigen? Sen. Mark Warner says he and Chmn. Burr have invited James Comey to testify before the Senate Intel Committee on Tuesday. ¿ via @MSNBC pic.twitter.com/4zmnh8vQWs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) Wed May 10 00:00:00 MEST 2017 Een dag na zijn ontslag hebben Democraten Comey verzocht als burger te getuigen voor de senaatscommissie.



De voorzitter van die commissie, de Republikein Richar Burr, en Democratisch commissielid Mark Warner verklaren dat ze Comey hebben gevraagd aanstaande dinsdag te komen getuigen. Het is nog niet duidelijk of Comey zal ingaan op dat verzoek, en of die zitting dan openbaar zou zijn dan wel achter gesloten duren zou plaatsgrijpen.



"We hebben de uitnodiging vanochtend verstuurd", verklaarde Warner aan CNBC. "Hij zou morgen samen met andere leiders van de inlichtingendiensten voor de commissie verschijnen. Ik hoop dat hij de nieuwe kans om alsnog te getuigen zal aangrijpen", stelde Warner.



Intussen verdedigde Trump zijn besluit om Comey te ontslaan, een beslissing die bij zowel Democraten als bij tal van Republikeinen op zware kritiek stuit. "Hij deed zijn job niet goed", verklaarde Trump, die niet inging op de timing van het ontslag.

"Trump had recht me te ontslaan" Ik heb altijd geweten dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om welke reden dan ook, of zelfs zonder reden James Comey na zijn ontslag in een brief aan de FBI-staf Comey, die het nieuws van zijn ontslag vernam vanop tv-schermen tijdens een conferentie en dacht dat hij bij de neus werd genomen, heeft zijn voormalige medewerkers bij het FBI gisteren in een brief opgeroepen zich niet druk te maken om zijn ontslag en erover te waken dat de inlichtingendienst "een rots van competentie, eerlijkheid en onafhankelijkheid" blijft.



Opmerkelijk is dat hij in die brief ook stelt dat Trump als president het recht had hem te ontslaan, ongeacht de omstandigheden.



"Ik heb altijd geweten dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om welke reden dan ook, of zelfs zonder reden", schrijft Comey in de brief waarop CNN de handen wist te leggen. "Ik ga geen tijd besteden aan die beslissing of de manier waarop ze werd uitgevoerd. Ik hoop dat jullie dat ook niet doen. Het is gebeurd, en ik stel het goed, hoewel ik jullie en onze opdracht enorm zal missen".