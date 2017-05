Rusland: "Ontslag FBI-baas is soevereine beslissing van Amerikaanse president"

Bewerkt door: ADN

Het ontslag van FBI-baas James Comey door president Donald Trump is een interne Amerikaanse aangelegenheid. Dat heeft het Kremlin vandaag gezegd.

"Dit is een soevereine beslissing van de president van de Verenigde Staten, die absoluut niets te maken heeft met Rusland", zo liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, weten. "We hopen dat het geen impact zal hebben op de relaties tussen onze landen."



Trump ontsloeg Comey gisteren verrassend, met onmiddellijke ingang. In de verklaring stond dat het ontslag er kwam op aanraden van minister van Justitie Jeff Sessions en viceminister van Justitie Rod Rosenstein. Trump informeerde Comey met een ondertekende brief over zijn ontslag. Daarin stond dat hij "zich aansloot bij het oordeel van het ministerie van Justitie" dat hij niet in staat is de FBI "effectief te leiden".