Trump op audiëntie bij koning Filip

PhG

10/05/17 - 05u00

Donald Trump gaat deze maand op bezoek bij koning Filip, ondanks de kritische opmerkingen die de vorst in zijn laatste toespraak maakte. © photo news.

Het is nu zeker: Donald Trump gaat met Hemelvaart op de koffie bij koning Filip. Het was lange tijd niet duidelijk of de vorst 'The Donald' zou uitnodigen voor een audiëntie. Maar dat deed hij dus wel én de president heeft de invitatie voor 25 mei aanvaard, zo is ons uit goede bron bevestigd. Naar alle waarschijnlijkheid zal first lady Melania hem vergezellen.

De voorbije dagen werd er druk gespeculeerd of de Amerikaanse president tijdens zijn bezoek aan België ook zou langsgaan op het paleis in Brussel. De vorst had zich tijdens een toespraak in februari nog kritisch uitgelaten over Trump en de muur die hij wil bouwen: "het jaar 2016 zullen we ons voor altijd herinneren als het jaar waarin twee grote bevriende landen beslisten om hun beleid voortaan voornamelijk op zichzelf te richten", stelde koning Filip toen. Hij omschreef beide landen als "wereldleiders, van oudsher bakens van democratie en vrijheid".



Met de keuze om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump "lijken" de VS en Groot-Brittannië "de loop van de geschiedenis om te willen keren - en dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement", aldus de vorst.



Vertrouwenscrisis

Beide gebeurtenissen illustreren voor de vorst "de algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld". De koning stond in zijn toespraak ook stil bij het belang van "juiste, waarheidsgetrouwe en klare taal", bijvoorbeeld toen hij verwees naar de digitale revolutie en de nieuwe technologieën.



Geen muren

"We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch, nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren", waarschuwde de koning. "We zullen er wel in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld."