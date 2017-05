Trump zet FBI-directeur James Comey aan de deur, Democraten geschokt

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren verrassend FBI-baas James Comey met onmiddelijke ingang ontslagen. "De FBI is een van de meest gekoesterde en gerespecteerde instellingen en vandaag is een nieuw begin voor ons kroonjuweel van rechtshandhaving", zei Trump in een persbericht dat het Witte Huis vrijgaf. De Democraten zien in het ontslag een poging van de Trump-regering om het onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de verkiezingscampagne te dwarsbomen, en vragen dan ook om de aanstelling van een onafhankelijke rechter.