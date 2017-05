Ontslag FBI-directeur James Comey: probeert Trump onderzoek naar relaties met Rusland te dwarsbomen?

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren verrassend FBI-baas James Comey met onmiddellijke ingang ontslagen. "De FBI is een van de meest gekoesterde en gerespecteerde instellingen en vandaag is een nieuw begin voor ons kroonjuweel van rechtshandhaving", zei Trump in een persbericht dat het Witte Huis vrijgaf. De Democraten zien in het ontslag een poging van de Trump-regering om het onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de verkiezingscampagne te dwarsbomen, en vragen dan ook om de aanstelling van een onafhankelijke rechter.

De beslissing van Trump zou gemaakt zijn op aanbeveling van Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie en diens plaatsvervanger Rod Rosenstein. In een brief aan Trump liet Sessions weten dat de FBI-directeur iemand moet zijn "die de regels en de principes van het ministerie van Justitie volgt".



Trump informeerde Comey gisteren met een ondertekende brief over zijn ontslag. Daarin stond dat hij "zich aansloot bij het oordeel van het ministerie van Justitie" dat hij niet in staat is de FBI "effectief te leiden". Opvallend is dat Trump in de ontslagbrief ook zegt "te waarderen dat u me drie keer geïnformeerd hebt dat ik zelf geen onderwerp van onderzoek ben." Vervolgens laat de president weten "het eens te zijn met het oordeel van het ministerie van Justitie dat u niet voldoende in staat bent de FBI te leiden. Het is essentieel dat we nieuw leiderschap voor de FBI vinden, dat het vertrouwen in zijn essentiële taak van wetshandhaving herstelt."



Ondanks de brief zou Comey zelf zijn ontslag via de televisie vernomen hebben, terwijl hij in Los Angeles met FBI-personeel aan het praten was in een ruimte waar verschillende televisietoestellen opstonden.

Een FBI-directeur ontslaan, is zeer uitzonderlijk. Het ontslag wordt door de Democraten zwaar bekritiseerd. Ze trekken de vergelijking met de beslissing van Richard Nixon om de onafhankelijke procureur te ontslaan tijdens het Watergate-onderzoek. De Democraten zien in het ontslag een poging van de Trump-regering om het onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de verkiezingscampagne te dwarsbomen, en vragen dan ook om de aanstelling van een onafhankelijke rechter. Vorige week sprak Comey voor de Senaatscommissie over het onderzoek van de FBI naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. President Trump tweette gisteren nog dat de beschuldigingen een "hoax" zijn. The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)