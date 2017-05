Trump zet FBI-directeur James Comey aan de deur

Door: redactie

10/05/17 - 01u40 Bron: ANP, Reuters, Belga

© reuters.

Het Witte Huis heeft zopas bekendgemaakt dat FBI-directeur James Comey zijn ontslag heeft gekregen. Dat bevestigt Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer.

De beslissing van Trump zou gemaakt zijn op aanbeveling van Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie en diens plaatsvervanger Rod Rosenstein. In een brief aan Trump liet Sessions weten dat de FBI-directeur iemand moet zijn "die de regels en de principes van het ministerie van Justitie volgt".



Trump informeerde Comey dinsdag met een ondertekende brief over zijn ontslag. Daarin stond dat hij "zich aansloot bij het oordeel van het ministerie van Justitie" dat hij niet in staat is de FBI "effectief te leiden".



Inaccuraat

Eerder op die dag zei de FBI aan het Congres dat Comey tijdens zijn getuigenis voor de commissie Justitie van de Senaat vorige week niet accuraat was. Hij gaf er de belangrijkste bevindingen van het onderzoek rond de e-mails op een onbeveiligde server van de verliezende Democratische kandidate Hillary Clinton verkeerd weer, klonk het.



Comey zei dat "honderdduizenden" e-mails doorgestuurd werden naar het voormalige congreslid Anthony Weiner, terwijl het in feite maar om een "klein aantal" ging.



"Kroonjuweel van wetshandhaving"

Het Witte Huis deelt mee dat de zoektocht naar een nieuwe FBI-directeur onmiddellijk wordt ingezet. Het vertrek van Comey "markeert een nieuw begin voor ons kroonjuweel van de wetshandhaving", aldus Trump in een verklaring.



James Comey werd in 2013 aangesteld voor een periode van tien jaardoor toenmalig president Barack Obama.