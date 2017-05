"Ik hoorde voortdurend stemmen in mijn hoofd die me opdroegen Donald Trump te vermoorden"

Door: KL

Michael Sandford, de 21-jarige Brit die vorig jaar op op een verkiezingsmeeting in Las Vegas toenmalig presidentskandidaat Donald Trump probeerde neer te schieten, heeft de gevangenis mogen verlaten. In zijn eerste interview met the Sun blikt hij terug op het incident.

"Ik walg van wat ik gedaan heb" Michael Sandford Na een gevangenisstraf van 11 maanden, is de 21-jarige Brit terug thuis bij zijn moeder in Dorking. "Ik walg van wat ik gedaan heb", reageert hij in zijn eerste gesprek met de Britse tabloid the Sun. Al bij al was de straf voor de jongeman mild, een veroordeling voor poging tot terroristische moord had hem tot 30 jaar cel opgeleverd.



Ondanks herhaaldelijke pogingen om hem te stoppen, moest zijn moeder machteloos toekijken hoe de Brit in 2015 tegen haar advies naar zijn vriendin in de VS afreisde. Lynn Sandford vreesde dat haar zoon, die regelmatig af te rekenen had met depressies en angstpsychoses, overmand zou worden door emoties.

Erg boos Toen Sandford eenmaal in de VS de standpunten van de Republikeinse presidentskandidaat leerde kennen, maakte hem dat naar eigen zeggen "erg boos". ¬†Wanneer kort daarna ook nog zijn vriendin door de politie werd opgepakt, ging het bergafwaarts met de jongeman. "Ik hoorde voortdurend stemmen in mijn hoofd die me opdroegen om Donald Trump te vermoorden." © afp.

Verzachtende omstandigheden Zijn vrienden waarschuwden hem dat Trump gestopt moest worden. Sandford besloot daarop het heft in eigen handen te nemen en ging de dag voor de verkiezingsmeeting naar een schietstand om te leren schieten. "De stemmen in mijn hoofd vertelden me dat ik moest oefenen voor ik Trump zou proberen vermoorden." "Ik probeerde het pistool uit zijn holster te rukken, maar mislukte in mijn opzet"