Zijn adviseurs willen extra soldaten in Afghanistan, maar wat beslist Trump?

9/05/17 - 14u45 Bron: The New York Times, CNN, The Hill

Verscheidene Amerikaanse ambtenaren en adviseurs van Amerikaans president Donald Trump vragen om duizenden extra Amerikaanse soldaten naar Afghanistan te sturen om een doorbraak te forceren in een 15 jaar aanslepende oorlog. Voorlopig gaf Trump nog geen goedkeuring.

Generaal John W. Nicholson © epa. De Amerikaanse functionarissen, die anoniem wilden blijven, zeggen dat er tussen de 3.000 en 5.000 extra soldaten gestuurd kunnen worden. Die oproep komt overeen met de boodschap van de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, generaal John W. Nicholson, die in februari ook vroeg om versterking. Aan andere NAVO-landen zou ook gevraagd worden om extra troepen te sturen, klinkt het nog bij de hoge ambtenaren.



Momenteel zijn er zo'n 13.000 internationale troepen gestationeerd in Afgahnistan, waaronder 8.400 Amerikanen.

Belangrijke beslissing voor Trump Hoe de situatie in Afghanistan moet aangepakt worden, kwam nauwelijks ter sprake tijdens de afgelopen Amerikaanse verkiezingscampagne. Toch is het een belangrijke beslissing voor Trump. The New York Times spreekt van een belangrijke verantwoordelijkheid voor een president met als handelsmerk 'America First'. The Hill heeft het over "een belangrijke verschuiving in de aanpak van de overheid, indien het voorstel zou worden goedgekeurd".

"De Afghaanse kwestie is belangrijk voor een president met als handelsmerk 'America First" The New York Times Hoe dan ook zou het inzetten van meer troepen miljarden dollars kosten en is er geen garantie voor een duidelijke overwinning, aldus nog The New York Times. De krant wijst erop dat het de Verenigde Staten niet lukte om succesvol te onderhandelen in Afghanistan toen er ooit 100.000 Amerikaanse soldaten aanwezig waren.



Anderzijds is een duidelijke Amerikaanse aanwezigheid noodzakelijk om de slagkracht van de taliban en de Afghaanse tak van IS in te perken.

'Strategieverschuiving' De strategieverschuiving die de adviseurs van Trump voorleggen, toont aan dat nieuwe troepenversterking in Afghanistan geen taboe meer is. De nieuwe strategie zou ook komaf maken met de strikte deadlines die de Obama-regering instelde om de troepen geleidelijk terug te trekken.