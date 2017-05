Plooien gladgestreken tussen Trump en Australische premier: "Media hebben overdreven"

Door: redactie

5/05/17 - 04u30 Bron: Belga

Trump en Turnbull schudden elkaar de hand in New York. © reuters.

De plooien lijken weer gladgestreken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Australische premier Malcolm Turnbull. Dat blijkt na een ontmoeting tussen de twee staatsleiders in New York. Begin februari gooide Trump de telefoon nog neer tijdens een gesprek met Turnbull, nadat hij de Amerikaans-Australische vluchtelingendeal de "slechtste deal ooit" noemde.

"Dat is allemaal opgelost. Dat is al lang opgelost", zei Trump na de eerste face-to-face meeting met Turnbull. "Jullie hebben overdreven over dat telefoongesprek", zei hij aan de pers. Turnbull bevestigde dat dat "absoluut waar" was.



Volgens de media noemde Trump het Australisch-Amerikaans vluchtelingenakkoord, waarin is opgenomen dat de VS 1.250 vluchtelingen zullen opvangen die momenteel in de Australische detentiecentra op Nauru en Manus Island vastzitten, de "slechtste deal ooit". Trump verweet Turnbull dat de deal zijn politiek "doodsvonnis" is en beschuldigde Australië ervan de "volgende Boston bombers" te willen exporteren.



Spanning

Van de spanning tussen de twee, of die nu overdreven was of niet, was alvast niets te merken tijdens de ontmoeting op de USS Intrepid in de haven van New York, die is omgevormd tot een museum. Beide leiders wonen donderdag ook een ceremonie bij voor de 75ste verjaardag van de Slag in de Koraalzee van mei 1942, waarbij de VS en Australië samen streden. "De Amerikanen hebben geen betere vrienden dan de Australiërs, vanop de stranden van Normandië tot in de jungles van Vietnam en de woestijnen in het Midden-Oosten", stelde Trump nog, zo verwijzend naar de oorlogen in het verleden en het heden waarin beide landen samen streden.



Trumpcare

Trump en Turnbull bespraken ook onder meer de goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden van Trumps gezondheidswet, die Obamacare moet vervangen. De Australische premier feliciteerde Trump met zijn verwezenlijking.



Eerder op de dag had Turnbull een ontmoeting met de aanvoerder van het US Pacific Command over de spanningen rond het nucleaire en ballistische programma van Noord-Korea en andere veiligheidskwesties.