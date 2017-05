Trump bezoekt Israël, Saoedi-Arabië, paus en Brussel tijdens eerste buitenlandtrip

Bewerkt door: LB

4/05/17 - 18u01 Bron: Reuters, Politico, ANP

© afp.

Donald Trump maakt later deze maand zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaanse president. Hij bezoekt volgens de nieuwssite Politico, die zich beroept op twee bronnen in het Witte Huis, onder meer het Vaticaan, Israël en Saoedi-Arabië. Trumps reis heeft nog een paar andere tussenstops. Op 24 mei bezoekt hij volgens Reuters paus Franciscus in het Vaticaan, daags nadien is hij aanwezig bij het NAVO-overleg in Brussel en nog een dag later woont hij de top van de G7 op Sicilië bij.

De eerste buitenlandse trip is een typische mijlpaal voor een nieuwe president. Er staat veel op het spel voor de staf van het Witte Huis, die moet proberen de overzeese allianties te versterken.



Vorige week bevestigden Israëlische regeringsfunctionarissen dat er gesprekken waren gevoerd met het Witte Huis over een bezoek aan Jeruzalem.



Met zijn bezoek aan Israël en Saoedi-Arabië belandt Trump middenin de slangenkuil van de diplomatie in het Midden-Oosten, zo merkte een lid van zijn administratie op. Trumps rondreis in de regio, gekoppeld aan de NAVO-meeting en de G7, doet vermoeden dat Trump de banden met belangrijke bondgenoten wil verstevigen.



Trumps voorganger Barack Obama had een moeilijke verstandhouding met zowel Israël als Saoedi-Arabië. De Israëlische en Saoedische leiders meenden dat Obama minder aandacht had voor traditionele allianties en meer focuste op het onderhandelen van een deal om het Iraanse nucleaire programma in te dijken. Lees ook Trump komt minder buiten het Witte Huis dan zijn voorgangers

Huis van Afgevaardigden keurt begroting tot en met september goed

Trump: "Zeer goede kans op vrede tussen Israël en Palestijnen"

"De kans dat Trump wordt afgezet is reëel en wordt almaar groter"