"Grijp ze bij de poes": Ivanka huilde toen vader weigerde zich te excuseren

3/05/17 - 16u18 Bron: New York Times

© afp.

Ivanka Trump huilde toen haar vader weigerde zich te excuseren voor zijn 'grijp ze bij de poes'-uitspraak. Ivanka doet haar best zich een feministisch imago aan te meten.

Het was de eerste zware slag die Trump tijdens zijn kiescampagne te verduren kreeg: een gelekte geluidsopname uit 2005, waarop te horen was hoe hij opschepte dat hij vrouwen "in het kruis" (letterlijk 'by the pussy') kon grijpen omdat hij beroemd is.



Ivanka maakt al jarenlang werk van een feministisch imago en zet zich in voor gendergelijkheid.



Volgens de krant New York Times poogde de dochter van Trump meermaals haar vader te overtuigen zich voluit te excuseren voor zijn uitspraak. Volgens mensen die aanwezig waren tijdens de crisisbespreking die op de gelekte uitspraak volgde, kreeg Ivanka toen tranen in de ogen, liep ze rood aan en verliet ze boos de kamer.



In een video verontschuldigde Trump zich uiteindelijk. "Ik heb nooit gezegd dat ik perfect ben. Ik heb dingen gezegd en gedaan waar ik spijt van heb. Onder meer wat ik meer dan tien jaar geleden heb gezegd. Ik heb dat gezegd, het was fout en ik verontschuldig me."



Ivanka heeft pas een boek uitgegeven waarin ze de rol schetst die ze tijdens de campagne van haar vader heeft gespeeld. Daarin klaagt ze dat ze het toen te druk had voor massages en meditatie.