Poetin en Trump hopen elkaar in juli te ontmoeten op G20-top in Hamburg

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben elkaar vandaag gesproken aan de telefoon. Ze willen elkaar een eerste keer bilateraal ontmoeten in de marge van de G20-top in Hamburg op 7 en 8 juli, zo meldt het Kremlin. De leiders spraken ook over Noord-Korea en Syrië.

Volgens de Russen hebben Poetin en Trump vandaag hun wil bevestigd om hun acties in de strijd tegen terreur "te coördineren" en de "dialoog tussen beide landen te versterken" om het conflict in Syrië op te lossen.



Het Witte Huis spreekt van "een erg goed gesprek" over Syrië, waarbij het instellen van humanitaire zones ter sprake kwam. De twee presidenten zijn het eens dat "het lijden in Syrië al veel te lang duurt en dat alle partijen er alles aan zouden moeten doen om een einde te maken aan het geweld", aldus nog de Amerikanen.



Volgens het Russische nieuwsagentschap Tass kwam ook Noord-Korea ter sprake. Poetin zou Trump tot terughoudendheid hebben opgeroepen om het conflict niet op de spits te drijven. Gisteren bevestigden de VS nog dat een raketschild in Zuid-Korea operationeel is gemaakt tegen Noord-Koreaanse aanvallen.