Michael Moore wil Trump ten val brengen met Broadwayshow

2/05/17 - 03u45

Michael Moore bij de aankondiging van zijn nieuwe voorstelling. © getty.

Michael Moore doet deze zomer een poging de Amerikaanse president Donald Trump ten val te brengen. De documentairemaker gebruikt daarvoor een nieuw middel: het theater.

Tijdens een persconferentie maandag zei de filmmaker volgens The Hollywood Reporter: "We hebben kranten presidenten ten val zien brengen, tv-programma's directeuren. Boeken hebben mensen met macht op hun knieën gebracht. Kunst heeft eraan bijgedragen de wereld beter te maken. Waarom kijken we niet of een theaterstuk genoeg reuring kan veroorzaken om een man in de Oval Office aan het wankelen te brengen? Ik weet het niet, maar ik kom er graag achter. Hey, er zijn vreemdere dingen gebeurd het afgelopen jaar."



Broadway

Het theaterstuk van Moore is vanaf 10 augustus twaalf weken lang te zien op Broadway in New York. Moore kondigde aan dat de presidentiële lodge van het theater iedere voorstelling is gereserveerd voor Donald Trump, zijn familie en zijn vice-president Mike Pence.



Michael Moore werd bekend met zijn documentaires waarbij hij politieke en maatschappelijke kwesties aankaart. Zijn film 'Bowling For Columbine', over wapens in de VS, won in 2003 een Oscar. 'Fahrenheit 9/11', over de reactie van de VS op de aanslagen van 11 september 2001, kreeg in 2004 op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm.