Trump spendeert 1,5 miljoen dollar aan spot om eerste 100 dagen in de verf te zetten

EB

1/05/17 - 22u33 Bron: DPA

Screenshot van het promofilmpje. © kos.

video Ook na 100 dagen aan de macht als president van de Verenigde Staten kan Donald Trump het niet laten campagne te voeren. Zijn hoofdkwartier tijdens de verkiezingsstrijd lanceerde vandaag een reclamespot van anderhalf miljoen dollar die het presidentschap van de vastgoedmiljardair "op de juiste manier" moet belichten.

Zelden eerder heeft "Amerika dergelijk succes gezien", klinkt het in de 30 seconden durende spot. Ook de benoeming van Neil Gorsuch tot rechter van het Hooggerechtshof, de omstreden Keystone Pipeline en de belastingverminderingen van Trump worden in de kijker gezet. Missers uit de eerste 100 dagen, zoals de door de rechtbanken opgeheven inreisverboden voor moslims of de mislukte hervorming van Obamacare, komen niet aan bod.



Ook een spottende opmerking richting media - "fake news" - ontbreekt niet in het spotje: van al Trumps verwezenlijkingen wordt in het nieuws geen gewag gemaakt, klinkt het.