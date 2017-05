Trump staat open voor ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un

bewerkt door: LS

1/05/17 - 19u25 Bron: Bloombergnews.com

Amerikaans president Donald Trump © afp.

Donald Trump staat open voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat heeft de Amerikaanse president gezegd tijdens een interview aan het persagentschap Bloomberg.

Kim Jong-un © reuters.

"Onder de juiste omstandigheden zou ik zeer vereerd zijn om de geïsoleerde Kim Jong-un te ontmoeten", zei Trump. "Dat zul je de meeste politiekers nooit horen zeggen."



Kim Jong-un heeft immers nooit meer een buitenlandse leider ontmoet sinds zijn vader in 2011 overleed en hij het leiderschap over Noord-Korea overnam. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright was de laatste Amerikaanse topambtenaar die de vader van Kim Jong-un bezocht, in 2000.



Ondanks internationale veroordelingen wijkt het Noord-Koreaans regime niet af van zijn nucleaire plannen en blijft het raketten ontwikkelen en lanceren. De jongste lancering vond gisteren plaats, maar mislukte.



Naast Zuid-Korea en Japan zouden de Noord-Koreaanse raketten ook de Amerikaanse kusten kunnen bereiken. In januari beloofde Trump aan zijn aanhangers dat hij het Noord-Korea nooit zou toelaten om een nucleair wapen te ontwikkelen dat de VS kan bereiken.



Raketproeven

Als reactie op de nieuwe raketproeven van Noord-Korea begin april stuurde Amerika een oorlogsvloot naar Koreaans schiereiland. Na de atoomduikboot 'USS Michigan' stuurden de VS het nucleair aangedreven vliegdekschip 'USS Carl Vinson' naar de Zuid-Koreaanse haven Busan.



Noord-Korea dreigde daarop met een kernaanval. "Het moment waarop de kernonderzeeër 'USS Michigan' maar iets probeert te bewegen, is het schip gedoemd het lot tegemoet te zien een onderwaterspook te worden, zonder dat het nog maar naar de oppervlakte kan komen", luidde het.



Vreedzame oplossing

Toch is het niet zeker dat Trump de schepen zou inzetten tegen Noord-Korea. Na de ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping bleek de Amerikaanse president overtuigd dat zoeken naar een vreedzame oplossing de beste optie is.