Amerikaans Congres bereikt akkoord over begroting, Trump laat eis over beruchte muur vallen

1/05/17 - 04u38 Bron: The Washington Post

Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington waar het parlement zetelt. © afp.

Parlementsleden in het Amerikaanse Congres zijn het eens geworden over de overheidsbegroting. Dat hebben verschillende media in de Verenigde Staten in de nacht van zondag op maandag gemeld. Met het akkoord wordt voorkomen dat overheidsinstanties deze week op slot gaan, een zogeheten 'shutdown'.

Republikeinen en Democraten werden het eens over uitgaven voor defensie en grensbewaking, zo meldt The Washington Post. Dat laatste is een belangrijk onderwerp voor president Donald Trump die campagne voerde met de belofte een muur te bouwen om Mexicaanse immigranten tegen te houden. Volgens Trump zou Mexico daarvoor betalen, maar dat wil het buurland niet.



Toen moesten Amerikanen zelf geld zien te vinden voor de bouw. De afgelopen weken leek financiering van zo'n muur aan de Mexicaanse grens een probleem bij een akkoord over de begroting. Als het Congres een begroting niet goedkeurt, sluiten alle Amerikaanse overheidsinstanties. Zo'n shutdown vond plaats in 2013. Niet alleen ministeries lieten hun ambtenaren thuiszitten, ook door de overheid gerunde instanties als de nationale parken gingen dicht. Lees ook 100 dagen Trump: nooit een saai moment

