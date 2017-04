Duizenden mensen protesteren op Trumps honderdste dag tegen zijn energiebeleid

Door: redactie

Op de honderdste dag dat de Republikeinse president Donald Trump in het Witte Huis woont, hebben duizenden mensen in de VS tegen zijn energiebeleid gedemonstreerd.

In de hoofdstad Washington trok een stoet van het Capitool naar het Witte Huis. Volgens de organisatoren was er in 300 andere Amerikaanse steden soortgelijk protest.



Ontzet

Milieubeschermers en ook wetenschappers zijn ontzet omtrent de presidentiële energieplannen. Zo heeft hij beloofd weer arbeidsplaatsen te scheppen in de kolenindustrie. Zijn regering wil ook kijken of in daartoe gesperde gebieden voor de kusten van Alaska boringen naar olie en gas kunnen plaatsvinden.



Cruciale klimaatregels

Eind maart ondertekende Trump een decreet dat komaf maakte met of cruciale klimaatmaatregels van de Democratische regering-Obama afzwakte. Zijn begroting bedeelt de milieubeschermingsdienst EPA en het klimaatonderzoek van de meteorologische dienst NOAA met beduidend minder geld dan onder zijn voorganger.