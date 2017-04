Trump valt media aan tijdens rally op avond van Correspondents' Dinner

Door: redactie

30/04/17 - 03u45 Bron: Belga

© photo news.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren, op de honderdste dag van zijn presidentschap, tijdens een rally in Harrisburg, Pennsylvania, opnieuw uitgehaald naar de media, die op dezelfde avond samenkwamen voor het White House Correspondents' Dinner. Ook kondigde hij aan in de komende twee weken een belangrijke beslissing te nemen over het klimaatakkoord van Parijs.

In zijn ondertussen welbekende stijl stelde de president dat "mediabedrijven als CNN en MSNBC 'fake news' zijn", en verklaarde hij dat hij nergens liever zou zijn dan in Pennsylvania en zeker niet in het 'moeras van Washington'. "Er vindt een andere grote bijeenkomst plaats in Washington DC, hebben jullie daarover gehoord?", vroeg Trump zijn publiek, dat antwoordde met boegeroep. "Een grote groep Hollywoodacteurs en media uit Washington zijn in een balzaal in een hotel in onze hoofdstad samengekomen om elkaar te troosten." Hij herhaalde dat "mediabedrijven zoals CNN en MSNBC 'fake news'" zijn en "veel liever erbij zouden zijn nu, maar ze zitten vast op het etentje, dat zeer, zeer saai zal zijn".



"Opwindende en productieve eerste 100 dagen"

"Mijn eerste honderd dagen waren opwindend en zeer productief, en we zullen elke grote strijd in de toekomst winnen", stelt hij, eraan toevoegend dat hij "elke dag resultaten boekt". "Ik heb 29 nieuwe wetten ondertekend, dat is een nieuw record sinds de Truman-administratie", aldus de president. Trump herhaalde de vele beloften die hij maakte, zoals het bouwen van de muur, het verslaan van terreurgroep Islamitische Staat, de vervanging van Obamacare en een strengere aanpak van illegalen en migranten, al kreeg hij voor verschillende van die campagnebeloften al tegenslagen te verwerken.



De president stelde ook opnieuw dat "China ons mogelijk of waarschijnlijk helpt met de Noord-Koreaanse situatie", zoals minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson eerder al verklaarde. "Ik geloof dat hij (president Xi Jinping, red.) de situatie wil oplossen. Ze hebben een enorme macht, en we zullen zien wat er gebeurt", aldus Trump.



Klimaatakkoord Parijs

Tot slot liet de president weten dat hij "in de komende twee weken een belangrijke beslissing zal nemen over het klimaatakkoord van Parijs, en we zullen zien wat er gebeurt". Volgens Trump is het akkoord eenzijdig en betalen de VS er miljarden voor, terwijl landen als China, Rusland en India niets bijdragen. Hij stelde tijdens zijn campagne dat hij de VS ging terugtrekken uit het akkoord, maar het is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren.



Minister van Energie Rick Perry sprak zich alvast uit als voorstander van een behoud van het akkoord, dat volgens hem wel heronderhandeld moet worden. "We gaan andere landen niet meer van ons laten profiteren", zei Trump, verwijzend naar internationale akkoorden in het algemeen. "Vanaf nu komt Amerika op de eerste plaats."