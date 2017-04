IVI

28/04/17 - 19u44

video Donald Trump heeft een mijlpaal bereikt in zijn presidentschap. De eerste 100 dagen heeft hij bijna achter de rug. Trump had tijdens zijn campagne veel doelen gesteld die hij in die 100 dagen wou bereiken. Bij verschillende zaken is zijn harde taal van tijdens de verkiezingscampagne omgeslagen naar een mildere toon.