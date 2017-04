Trump in België: dat betekent nóg meer security, maar vooral een hoop mysteries

Door: FT

"België is een wondermooie stad en een heerlijke plaats met mooie gebouwen. Ik was daar ooit, vele, vele jaren geleden", aldus de Amerikaanse president Donald Trump in de zomer van 2016 - toen nog presidentskandidaat. Over welgeteld 27 dagen vereert de man 'onze wondermooie stad' opnieuw met een bezoek en het mysterie is groot. De veiligheidsdiensten staan op scherp - zoveel is zeker -, maar bitter weinig details zijn bekend. Kiest Trump voor hetzelfde hotel als Obama? En wordt de security verhoogd voor een president die toch omstredener is dan zijn voorganger? Een overzicht.

1. NAVO-top Eén ding weten we honderd procent zeker: Donald Trump zal op 25 mei met beide voeten op Belgische bodem staan. Die dag vindt immers een speciale NAVO-bijeenkomst plaats: het nieuwe hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, in Evere, wordt ingehuldigd en daar mogen Trump, maar ook de nieuwe Franse president - Le Pen of Macron? - bij zijn. Het gebouw is ruimer en kost onmiddellijk ook een pak meer, maar echt operationeel zal het maar eind dit jaar zijn.



Even naar Berlijn dan, want uitgerekend op de dag dat Trump naar Brussel komt, staat zijn voorganger Barack Obama voor de Brandenburger Tor, naast de pittige Angela Merkel. Met meer dan de gemiddelde spots die het monument beschijnen, zal hij er spreken op een herdenkingsmoment naar aanleiding van het begin van de Reformatie. Op sociale media klinkt het dat Trump-tegenstanders liever hém in België zouden zien dan de huidige Amerikaanse president... Lees ook 'The Beast': dertien weetjes over de spiksplinternieuwe auto van president Trump

Trump en Merkel lijken niet de beste vrienden. Tegelijkertijd met het bezoek van de Amerikaanse president aan ons land, bezoekt zijn voorganger de Duitsers. © afp.

2. Eén dag, twee dagen of zelfs drie? Barack Obama bleef in maart 2014 één nacht en dag in ons land. Misschien wil 'The Donald' de liefde met de Belgen herstellen en plant hij een driedagentripje. Het blijft bij speculeren Brussel heeft een behoorlijk slechte reputatie bij Trump - denk aan zijn "Brussels is a hellhole" na de aanslagen - omdat "we er niet in slagen immigranten op voldoende wijze te integreren". Verwacht dus niet dat de man veel tijd zal doorbrengen in onze hoofdstad en pakweg Manneke Pis of een chocoladewinkel met een bezoekje zal vereren.



Vooralsnog is het zelfs nog niet duidelijk of Trump de dag zelf aankomt met zijn 'Air Force One' en waar (is dat de militaire luchthaven van Melsbroek of Zaventem?) en of hij een dagje vroeger naar België afreist en hoe lang hij precies blijft. Barack Obama bleef in maart 2014 één nacht en dag in ons land. Misschien wil 'The Donald' de liefde met de Belgen herstellen en plant hij een driedagentripje. Het blijft bij speculeren. (lees hieronder verder) Op 25 maart 's avonds landt de Air Force One van de Amerikaanse president op Zaventem. Obama daalt de trapjes van zijn vliegtuig af en stapt in 'The Beast'. © ap.

3. Lijst met te bezoeken locaties En dus is er een hoop zenuwachtigheid en onzekerheid over Trumps overige plannen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat hij een ontmoeting zal hebben met premier Charles Michel, maar daar stopt het ook. De United States Secret Service, of de Amerikaanse geheime dienst, heeft ons land wel een lijst bezorgd met plekken die de president mogelijk zal bezoeken. Hoe lang die precies is en welke locaties er allemaal op staan, blijft - uiteraard - uiterst geheim.



Is Trump van plan Obama na te bootsen en brengt hij ook een bezoekje aan het Flanders Field American Cemetery and Memorial in Waregem, de enige Amerikaanse WO I-begraafplaats in ons land? En is ook koning Filip uitgenodigd? Veel vragen, weinig antwoorden. De stad Waregem heeft de Amerikaanse ambassade wel een uitnodiging gestuurd. "Of Trump welkom is? De begraafplaats is een stukje USA. Hij beslist daar dus zelf over", zei burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) eerder in onze krant.



Wél is een taskforce momenteel alle mogelijke scenario's aan het oplijsten. Zij maken een plan op van mogelijke locaties en beslissen hoeveel manschappen waar nodig zijn en welke middelen moeten worden ingezet. De Brusselse politie neemt de leiding. (lees hieronder verder) President Obama bezoekt de Amerikaanse begraafplaats 'Flanders Field' aan het Spitaalbos in Waregem. © epa. Koning Filip, president Obama en voormalig premier Elio Di Rupo hebben het gezellig. Volgt eind mei ook een foto met premier Michel en Donald Trump? © belga.

4. Nóg meer security De beveiliging van de Amerikaanse president wordt ontegensprekelijk een monsteroperatie. De Belgische ordediensten zijn nog zwaarder present door het verwachte protest, maar belangrijker: het dreigingsniveau in ons land staat op 3, het op één na hoogste niveau en omdat 25 mei een verlengd weekend inluidt, zullen allicht ook vakanties van politieagenten worden ingetrokken. Iedereen paraat, klinkt het.



Waaraan mogen we ons al zeker verwachten? Trumps gepantserde wagen 'The Beast' of 'Cadillac One' zal erbij zijn, omringd door tientallen zwarte auto's. Het konvooi wordt vanuit de VS overgevlogen in reusachtige militaire cargotoestellen. Het presidentiële vliegtuig wordt geëscorteerd door zes tot acht gevechtshelikopters die eventuele raketaanvallen kunnen afwenden. Als het presidentiële vliegtuig landt, gaat het luchtruim even dicht.



Er is ook helikopterbegeleiding op de grond en alle wegen waar Trump ook maar een millimeter in de buurt komt, zullen worden afgesloten. Bij Obama's bezoek werden duizenden agenten en 350 motards opgetrommeld, maar er reizen ook eigen veiligheidsmensen mee (200 Secret Service-agenten) en de president heeft een eigen dokter en verpleging mee, een ambulance met operatiefaciliteiten en een topmilitair met koffertje met nucleaire codes.



Brussel moest voor het bezoek van Obama al diep in de buidel tasten. Door de zware beveiliging liepen de kosten toen op tot ongeveer tien miljoen euro, terwijl een EU-top in ons land gemiddeld 500.000 euro aan extra kosten met zich meebrengt. Maal factor 20 dus. Toen George W. Bush in 2005 naar ons land kwam, kostte dat 471.462 euro extra. (lees hieronder verder) Speciale eenheden van de politie patrouilleren rond het hotel van Obama. © ap. Vijf helikopters op weg naar de vliegbasis in Wevelgem in 2014. In een van de toestellen zit allicht Barack Obama, voor zijn bezoek aan de militaire begraafplaats. © belga.

5. The Hotel Overnachten zal Trump hoogstwaarschijnlijk doen in The Hotel, in de Brusselse Louizawijk. Daar sliep ook zijn voorganger. Het hotel met 27 verdiepingen werd tijdens zijn bezoek streng bewaakt, met onder meer sluipschutters op het dak en kogelvrije schermen voor de ramen. Minstens een volledige verdieping werd in maart 2014 voorbehouden aan de president, net als de kamers onder en boven de presidentiële suite. In de kamer naast hem stond een antispionagetent en allerlei apparatuur moest hacking en afluisteren onmogelijk maken. Hotelgasten en personeelsleden werden uitvoerig gescreend en kregen orders mee van wat mocht en wat niet.



Maar ook het Steigenberger Grand Hotel zou wel eens Trumps overnachtingsplaats kunnen worden. Het heeft een sterretje meer dan 'The Hotel', is majestueuzer en is de geliefde verblijfplaats van veel staatshoofden en muziek- of filmsterren wanneer ze in België verblijven. Van specifieke wensen of voorkeuren van Trump is niets geweten.



Meestal worden in de aanloop naar het bezoek verschillende logeeradressen gelost, om "mensen met slechte bedoelingen op een dwaalspoor te zetten". Opvallend: bij de komst van Obama werd dat niet gedaan en lag het een week voor de komst van de president 'officieus' vast dat het 'The Hotel' zou worden. Overigens een perfecte keuze zo blijkt, want het hotel ligt vrij geïsoleerd aan het Egmontpark, heeft geen aanpalende gebouwen, wel vele vluchtwegen en enkele moderne alarmfaciliteiten. (lees hieronder verder) 'The Hotel' aan de Louizawijk waar Obama in 2014 verbleef. © belga.

6. Protestmars Veel bedrijven zijn dicht op 25 mei - het is immers Onze Lieve Heer Hemelvaart, en dus trekt een protestmars tégen de president en zijn staf nu al een pak mensen. Op Facebook bijvoorbeeld telt het evenement 'Protest March - Trump Not Welcome' nu al meer dan 8.000 leden. "Deze mars is gericht tegen Trump en zijn miljardairsregering. Het is een mars voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van alle mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminatie", klinkt het bij de organisatoren. Een aantal kleinere tegenbetogingen staan in de steigers.