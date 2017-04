Geheime Dienst kreunt onder getweet Donald Trump: "We kunnen aantal bedreigingen niet bijhouden"

Koen Van De Sype

Een vloedgolf aan bedreigingen: dat blijkt het gevolg te zijn van het onophoudelijke getweet van Donald Trump voor de Amerikaanse Geheime Dienst. En die weet niet waar eerst kijken.

Dat de nieuwe president een uitdaging vormde voor de Geheime Dienst was al langer duidelijk, onder meer door zijn vele trips, zijn uitgebreide familie - die belangrijke functies heeft in het bedrijfsleven en de wereld rondreist - en het feit dat zijn vrouw en kind besloten in New York te blijven wonen en niet mee te verhuizen naar het Witte Huis in Washington DC. Lees ook Ivanka Trump lijnrecht tegenover vader: "We moeten meer vluchtelingen opnemen"

Maar nu blijken ook zijn drukke activiteiten op Twitter niet zonder gevolg te zijn. Want die lokken zo een stortvloed aan bedreigingen uit dat zijn beveiligingsdienst - die ze allemaal moet onderzoeken - het niet kan bijhouden. Daarbovenop is hij heel open over waar hij heen gaat - onder meer Mar-a-Lago - zodat het voor 'bad hombres' wel héél gemakkelijk wordt om te weten waar hij zich bevindt.



"Het getweet van de president veroorzaakt flink wat gedoe", volgens Dan Bongino, die betrokken was bij de beveiliging van oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama en een boek schreef over de beveiliging van Trump. Dat komt later deze zomer uit. "De Geheime Dienst is slecht uitgerust om daar het hoofd aan te bieden. Die kan Trump niet verbieden om te tweeten. En wordt nog altijd achtervolgd door incidenten zoals met Sara Jane Moore, die president Ford probeerde te vermoorden in 1975, enkele maanden nadat de beveiligingsdienst had besloten dat ze niet gevaarlijk was."



"Het is onmogelijk om iedereen te ondervragen die een bedreiging uit", gaat hij verder. "Er moet een triage gebeuren, maar dat is niet eenvoudig op basis van een bericht van 140 karakters."