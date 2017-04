Regering-Trump ontvouwt belastingplannen

Bewerkt door: ADN

26/04/17

Gary Cohn (L) en Steven Mnuchin (R). © ap.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump plant "zware" belastingsverlagingen, waardoor gesneden zal worden in de hoogste tarieven voor zowel vennootschaps- als personenbelasting. Het Witte Huis omschrijft de hervorming in het intussen bekende lingo als "een van de belangrijkste" in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Zo zakt de vennootschapsbelasting, zoals eerder op de dag al aangekondigd, van 35 naar liefst 15 procent. Dat maakten minister van Financiën Steve Mnuchin en Trumps economische raadgever Gary Cohn bekend tijdens een persconferentie.



Voor gezinnen daalt het aantal belastingschijven van zeven naar drie, met een maximumbelasting van 35 procent, in plaats van 39,6 procent nu. De andere tarieven worden 10 en 25 procent. Bedrijven zullen het onder meer makkelijker krijgen om liquide middelen vanuit het buitenland over te brengen naar de Verenigde Staten, doordat maar één keer belasting op die operatie wordt geheven.



Het hele plan zal de belastingslast voor alle Amerikanen, ook de rijksten, danig verlichten. "Het is het meest ambitieuze plan sinds 1986", aldus Mnuchin en Cohn. Met 35 procent vennootschapsbelasting, maar met mogelijkheid tot vele aftrekken, is het Amerikaanse tarief nu nog een van de hoogste van de Oeso-landen.