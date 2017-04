Trump stelt vandaag "grootste belastinghervorming ooit" voor

Door: TT

26/04/17 - 16u38 Bron: Reuters

De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag zoals aangekondigd zijn plan op tafel leggen voor een omvangrijke belastinghervorming. Trump voorziet vooral forse belastingverlagingen voor bedrijven en rijken, maar de vraag is vanwaar het geld daarvoor moet komen.

In Trumps hervormingsvoorstel zullen naar verwachting vooral verlagingen zitten. Zo zal de vennootschapsbelasting dalen van 35 naar 15 procent, zo bevestigde minister van Financiën Steve Mnuchin vanmiddag al. Hij sprak over de "grootste belastingverlaging en -hervorming in de geschiedenis van de Verenigde Staten". Op winsten gemaakt in het buitenland zou in de toekomst maar 10 procent meer betaald moeten worden, in plaats van 35 procent nu.

Big TAX REFORM AND TAX REDUCTION will be announced next Wednesday. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Ook zouden de tarieven voor zogenaamde 'pass-through'-bedrijven dalen van bijna 40 procent naar 15 procent. 'Pass-through'-ondernemingen zijn bedrijfjes die geen vennootschapsbelasting betalen, maar waarvan de eigenaars wel een gewone inkomstentaks betalen op de winst die het bedrijf heeft gemaakt. Veel zelfstandigen en kleine ondernemingen in de VS zijn zo gestructureerd, maar ook managementvennootschappen, hedge funds, makelaarsbedrijven en advocatenkantoren maken er gebruik van.



Critici spreken op die manier over "gigantische hervormingen die vooral Donald Trump zelf ten goede zullen komen". Want ook de Trump Organization bestaat uit een reeks 'pass-through'-bedrijven waarvoor het nieuwe tarief van 15 procent zou gelden. Trump zou op die manier mogelijk tientallen miljoenen dollar besparen. Zeker is dat niet, omdat Trump steevast weigert zijn belastingaangiftes vrij te geven.