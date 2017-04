Trump: "Ik zei dat de NAVO achterhaald was toen ik niet veel over de NAVO wist"

Door: redactie

Donald Trump heeft de NAVO tijdens zijn campagne "achterhaald" genoemd, omdat hij "niet veel over de organisatie wist" aangezien hij nieuw was in de politiek. Dat heeft de Amerikaanse president gezegd in een interview met persagentschap AP.

Toen Trump in een interview met CNN voor het eerst naar de NAVO gevraagd werd, was hij daar niet op voorbereid omdat hij "niet in de regering zat", aldus de president in het interview. "Mensen vragen je niet naar de NAVO als je een gebouw bouwt in Manhattan", zegt Trump.



"Dus ze vroegen me naar de NAVO, en ik zei twee dingen. De NAVO is achterhaald - ik wist niet veel over de NAVO, nu weet ik veel over de NAVO en de reden waarom ze achterhaald is, is omdat ze niet focust op terrorisme. Weet je, toen de NAVO opgericht werd, was er niet zoiets als terrorisme."

Stoltenberg In januari, amper enkele dagen voor hij in het Witte Huis trok, herhaalde Donald Trump zijn standpunt over de "achterhaalde" NAVO in een interview dat verscheen in 'Bild' en 'The Times of London'. Maar eerder deze maand wisselde de president het geweer van schouder tijdens een gezamenlijke persconferentie met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. "De NAVO is niet langer achterhaald", klonk het toen. © ap.