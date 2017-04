Trump kondigt nieuw belastingplan aan

Door: redactie

22/04/17

© ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij woensdag een belastinghervorming van zijn regering zal presenteren.

Volgens de president gaat het om een "forse belastingverlaging voor Amerikanen, ik geloof de grootste belastingverlaging ooit.'' Trump zweeg verder over de inhoud van de plannen.



Leden van de Republikeinse partij en medewerkers van het ministerie van Financiën reageerden verrast op de mededeling van de president. Eerder op vrijdag zei de minister van Financiën Steven Mnuchin nog dat hij nog niet wist wanneer de belastingplannen bekend zouden worden. "Belastinghervorming is erg gecompliceerd,'' aldus Mnuchin.



Volgende week is het honderd dagen geleden dat Trump president werd. De president wil nog graag een politiek succes boeken in deze symbolisch belangrijke eerste periode van zijn ambt, zeggen insiders in Washington.