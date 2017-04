Familie van overleden zanger niet opgezet met Trumps lof voor Luciano Pavarotti

Bewerkt door: LB

21/04/17

Luciano Pavarotti in 2003. De zanger overleed vier jaar later. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn bezoek aan Italië de loftrompet afgestoken over Luciano Pavarotti. Op een persconferentie met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni noemde hij de operazanger "een goede vriend". Veel Italianen vragen zich af of Trump weet dat Pavarotti al tien jaar overleden is, maar blijkbaar is Trump ook vergeten dat de weduwe en de dochters van de wereldster hem met aandrang gevraagd hadden om tijdens de presidentiële kiescampagne te stoppen met het spelen van de door Pavarotti gezongen aria 'Nessun Dorma' uit Puccini's opera 'Turandot' .