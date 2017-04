Trump: "Iran respecteert geest nucleaire deal niet"

Bewerkt door: kv

21/04/17 - Bron: Belga

© epa.

Iran respecteert "de geest" niet van het akkoord dat het in 2015 heeft ondertekend met de grootmachten rond zijn nucleair programma. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een persconferentie met de Italiaanse president Paolo Gentiloni op het Witte Huis. Het akkoord heeft geleid tot de verlichting van de sancties tegen Teheran.

"Het is een vreselijk akkoord. Het had niet ondertekend mogen worden", aldus Trump over het akkoord van zijn voorganger Barack Obama. "Iran begrijpt de geest van het akkoord niet."



"We zullen dit met veel, veel aandacht analyseren en zullen in de nabije toekomst iets over het onderwerp kunnen zeggen", zegt Trump nog.



Dinsdag kondigde het Witte Huis nog aan dat Teheran zijn engagementen naleefde rond het nucleair akkoord. Toch kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog de dag zelf een herziening aan van de verlichting van de sancties, en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson stelde woensdag dat het akkoord zijn doel miste.



Het akkoord "had niet onderhandeld mogen worden op de manier dat dat is gebeurd", aldus Trump nog donderdag. "Ik ben volledig voor akkoorden, maar dit akkoord is slecht."



De Verenigde Staten hadden gisteren eerder op de dag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog opgedragen om "prioriteit te geven" aan de "ongelooflijk destructieve" activiteiten van Iran in het Midden-Oosten en minder aandacht te schenken aan het Israëlisch-Palestijns conflict.



Het akkoord tussen Iran en de zes wereldmachten (VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) wordt beschouwd als een van de grootste diplomatieke successen van ex-president Obama. Het werd in januari 2016 van kracht en bestaat erin het nucleaire programma van Iran strikt pacifistisch te houden in ruil voor een gedeeltelijke opheffing van de internationale sancties tegen Teheran.