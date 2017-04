Trump tekent wet die 'America First' in de praktijk moet brengen

Door: redactie

19/04/17 - 00u30 Bron: ANP, CNN

© afp.

De Amerikaanse president Trump heeft een wet ondertekend die zijn politiek van 'buy and hire American', het kopen en verhuren van voornamelijk Amerikaanse producten en het aanwerven van voornamelijk Amerikanen, een extra duw moet geven.

Tijdens een tour in Winsconsin kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een maatregel aan die een eind moet maken aan misbruik van het visumbeleid voor hoog gekwalificeerde buitenlanders die tijdelijk in de Verenigde Staten komen werken. "Nu worden H-1B visa toegekend in een volstrekt willekeurige loterij en dat is verkeerd", aldus de president.



America First

"In plaats daarvan zouden ze alleen naar de meest vakbekwame en bestbetaalde aanvragers moeten gaan en dan absoluut nooit ter vervanging van Amerikanen'', aldus Trump tijdens een bezoek aan een gereedschapsfabriek in Kenosha, Wisconsin. "De buy and hire American'-wet die ik ga tekenen, zal arbeiders en studenten zoals jullie beschermen", zei Trump tegen zijn publiek. "Het is America First, daar wen je maar best aan. Het is tijd!", klonk het.



Vooral geld voor opleiding nodig

Volgens Nicholas Pinchuk, de CEO van een van het bedrijf Snap-On dat Trump tijdens zijn tour door de staat bezoekt, hebben Amerikaanse bedrijven echter niet zozeer nood aan nieuwe wetten, maar vooral aan extra geld voor de opleiding en bijscholing van hun arbeiders. "We zitten in een wereldwijde competitie voor jobs. De beste manier om Amerika in die competitieve omgeving succesvol te maken is om onze mensen met technische kennis en vaardigheden uit te rusten om ervoor te zorgen dat ze de wereldwijde race om welvaart winnen."