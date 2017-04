Trump wil zich bij zijn bezoek aan Londen in een gouden koets laten rondrijden en dat is nu al een nachtmerrie voor de veiligheidsdiensten

KVDS

Een half jaar voor hij Londen aandoet voor een staatsbezoek, bezorgt de Amerikaanse president Donald Trump de Britse veiligheidsdiensten al hoofdpijn. Trump wil in oktober de Queen bezoeken en daarna door Londen gevoerd worden in een (gulden) koets. De krant The Times berichtte zondag over het dilemma, maar Buckingham Palace noch een regeringswoordvoerder wenste nu al op de zaak in te gaan.

Eerdere leiders van de vrije wereld moesten door de band al enkele jaren in het Witte Huis zitten vooraleer zij met de bekende "pomp and circumstance" door het koningshuis werden ontvangen, zo schrijft The Times. Niet zo in het geval van Trump, die de eer nu al te beurt valt.



Grootste probleem

Het grootste probleem is dat Scotland Yard verwacht dat Trump ook tienduizenden mensen op de been zal brengen die niet zo opgezet zijn met zijn figuur. In de VS verplaatst Trump zich in een limousine die zelfs tegen kleine raketten bestand is. Maar om een door paarden getrokken koets tot ontploffing te brengen, is helemaal geen "Moeder van alle Bommen" nodig. Lees ook Ex-baas MI6: "Trump leende geld van Rusland voor zijn vastgoedimperium"

