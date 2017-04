Meer dan 100 protestmarsen om te eisen dat Trump belastingaangifte openbaart

kv

VERENIGDE STATEN Betogers zijn vandaag voorbij het Witte Huis en het Trump Hotel in het centrum van Washington gemarcheerd om van president Donald Trump te eisen dat hij zijn belastingaangifte bekendmaakt. In totaal werden meer dan 180 van die marsen georganiseerd, op de dag van de traditionele deadline voor burgers van de VS om de gegevens in te dienen om hun federale inkomstenbelasting te bepalen. In Berkeley, Californië, kwam het tot rellen tijdens de betoging, en een vijftiental mensen werd opgepakt.

© ap. Er was ook een mars in Palm Beach, Florida, waar Trump het weekend doorbrengt in zijn Mar-a-Lago-resort.



In Berkeley draaide de betoging uit op geweld, nadat zowel aanhangers als tegenstanders van Trump kwamen opdagen, net als leden van extreemrechtse alt-right-beweging, aldus de lokale krant East Bay Times. Volgens de lokale autoriteiten arresteerde de oproerpolitie minstens vijftien mensen en raakten enkele personen gewond. Er werden ook verschillende verboden voorwerpen in beslag genomen. Op beelden van de rally is te zien hoe verschillende manifestanten elkaar duwen en elkaar slaan met wat lijkt op vlaggenstokken, en manifestanten elkaar bestoken met een chemisch product dat lijkt op pepperspray. Er werden ook rotjes in de massa gegooid.



Berkeley staat bekend als een zeer linkse stad, en in het verleden kwam het al tot rellen tijdens steunmarsen voor de president. In februari namen manifestanten nog de universiteit in de stad in om te vermijden dat een journalist van Breitbart, de extreemrechtse nieuwssite van Trump-raadgever Steve Bannon, er een toespraak zou geven. Een man wordt bespoten met een chemische stof terwijl er gevechten uitbreken tussen voor- en tegenstander van Trump in Berkeley, Californië. © afp.