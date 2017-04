Trump ondertekent wet die staten toelaat abortusklinieken niet meer te financieren

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag -achter gesloten deuren- een wet ondertekend die aan de staten toelaat om geen federaal geld te geven aan organisaties en instellingen die abortussen uitvoeren. Het wetsvoorstel zorgde eerder al voor grote verontwaardiging bij vrouwenrechtenactivisten en de Democraten.

In de VS mogen abortussen niet gesubsidieerd worden door overheidsgeld, maar de vorige president Barack Obama riep een wet in het leven die de staten toch verplichtte om federaal geld aan de instellingen, zoals de ngo Planned Parenthood, te schenken, omdat ze ook andere medische diensten aanbieden, zoals uitstrijkjes of anticonceptie.



Door de nieuwe wet mogen de staten voortaan beslissen om geen geld meer over te maken aan de ziekenhuizen die abortussen uitvoeren. De Democratische oppositie spreekt van "een nieuwe episode in de oorloog die de Republikeinen voeren tegen vrouwen". De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan noemde de wet dan weer "een enorme overwinning voor het leven", aldus CNN.



Opvallend is dat de president de wet achter gesloten deuren tekende, terwijl hij normaal gezien zorgt voor de nodige media-aandacht bij de ondertekening van zijn wetten. Eerder besliste hij al om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor organisaties die in arme landen vrouwen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. Die beslissing leidde tot een nieuw internationaal fonds om dergelijke organisaties te financieren, dat ook door ons land gesteund wordt.



Trump was in het verleden nochtans niet volledig gekant tegen het idee achter Planned Parenthood, en sprak zijn steun uit voor de andere diensten die de organisatie aanbiedt. Hij stelde de ngo onder meer voor om te stoppen met abortussen in ruil voor federale middelen, maar daar was de organisatie niet over te spreken, aldus New York Times. Als het aan de Republikeinen ligt, zou de organisatie bovendien helemaal geen federale middelen meer krijgen.