Politie New York arresteert 25 betogers in Trump Tower

14/04/17

De politie van New York heeft donderdag 25 mensen gearresteerd die in de lobby van de Trump Tower betoogden tegen het immigratie- en grenzenbeleid van de Amerikaanse president.

De betogers hadden zich voor de liften gezet en zongen "geen inreisverbod, geen invallen, geen muur!!". Met 'invallen' verwijzen ze naar de vele arrestaties van migranten zonder papieren.



Veiligheidsdiensten sloten de publieke toegangen van het gebouw, waar first lady Melania Trump woont met haar zoon Barron. Terwijl zwaarbewapende politieagenten met kogelvrije vesten de ingangen bewaakten, brachten andere agenten de betogers over naar politiecombi's. Tegen de manifestanten wordt klacht ingediend, liet de politie weten in een verklaring.



Het gebouw in het hart van het New Yorkse shoppingdistrict van Fifth Avenue was jarenlang Trumps privéverblijf. De lobby is open voor het publiek, maar sinds de voorverkiezingen en Trumps aanstelling als president van de VS werden de veiligheidsmaatregelen wel aangescherpt.