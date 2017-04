Exclusief resort van Trump gekraakt door voedselinspectie

Bewerkt door: ADN

13/04/17 - 23u43 Bron: ANP

© afp.

Het exclusieve resort Mar-a-Lago van de Amerikaanse president Donald Trump is stevig op de vingers getikt vanwege onhygiënische toestanden in de keuken. Inspecteurs troffen dertien overtredingen aan, bericht de Miami Herald.

Het gaat onder meer om vlees dat onvoldoende werd gekoeld en roestige planken in de koelcellen. Ook zou de rauwe vis niet goed zijn behandeld, waardoor het risico bestond op een infectie door parasieten.



Buitenlandse leiders

De onthulling is saillant, omdat Trump in het luxeresort in Palm Beach ook graag een vorkje prikt met buitenlandse leiders. De overtredingen werden kort voor een bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aangetroffen.



Het resort heeft nog niet gereageerd op de kritiek. Trump kocht Mar-a-Lago in 1985 en is er nog regelmatig te vinden.