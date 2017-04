Britse geheime dienst waarschuwde al in 2015 voor contacten tussen Trumps team en Moskou

EB

13/04/17 - 21u38 Bron: DPA

Het hoofdkwartier van de Britse geheime dienst GCHQ in Cheltenham. © epa.

De Britse geheime dienst GCHQ zou al vroeg gewaarschuwd hebben voor contacten tussen de campagneploeg van de latere Amerikaanse president Donald Trump en Russische agenten. Dat schreef de Guardian vandaag onder aanhaling van veiligheidskringen. De Britten hadden eind 2015 verdachte contacten tussen leden van Trumps campagneteam en mogelijke Russische geheim agenten opgemerkt.

Trump of zijn campagneploeg werden niet gericht afgeluisterd. De Amerikaanse president had herhaaldelijk gezegd dat hij in opdracht van zijn voorganger Barack Obama werd bespioneerd. Zijn woordvoerder Sean Spicer had de Britse geheime dienst GCHQ beschuldigd erbij betrokken te zijn geweest. Dat werd in het bericht in de Guardian weerlegd. De Britten hielden enkel vermoedelijke Russische spionnen in het oog. Daarbij was echter een verband met Trumps team aan het licht gekomen.



"Er zijn contacten tussen mensen, die dichtbij Trump staan en Russische geheim agenten. Wees waakzaam". Met die boodschap klopte de GCHQ aan bij de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de federale politie FBI, schreef de Guardian. De waarschuwingen werden aanvankelijk niet serieus genomen. Ook uit Duitsland en andere Europese landen zou informatie over contacten tussen Trumps team en Rusland doorgespeeld zijn aan de VS.



In de zomer van 2016 zou GCHQ-directeur Robert Hannigan uiteindelijk persoonlijk het materiaal aan CIA-baas John Brennan overhandigd hebben. Pas dan kwam het onderzoek in de VS op gang. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er ondertussen van overtuigd dat Moskou geprobeerd heeft de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren in het voordeel van Trump.