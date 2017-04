Dit zijn de 5 opvallendste U-bochten van Donald Trump

Door: Jill Casters

13/04/17 - 16u48 Bron: CNN, US News

© epa.

Donald Trump staat opnieuw achter de NAVO. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse president een bocht van 180 graden maakt sinds zijn intrede in het Witte Huis. Een overzicht.

1. NAVO Jens Stoltenberg en Donald Trump. © epa. Zijn afkeer van de NAVO was een van de harde standpunten die het fundament van Trumps verkiezingscampagne vormden. "Verouderd en achterhaald", dat was de mening van de Republikein over de meest succesvolle militaire alliantie in de geschiedenis.



Gisteren klonk het heel anders, toen de Amerikaanse president, zij aan zij met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, de pers toesprak in het Witte Huis. "De secretaris-generaal en ik hebben een productief gesprek gehad over wat de NAVO nog meer kan doen in de strijd tegen terrorisme", zei Trump. "Ik klaagde daar lang geleden over en ze hebben een verandering doorgevoerd: nu bestrijden ze terrorisme. Ik zei dat [de NAVO] achterhaald was. Ze is niet langer achterhaald."

"Ik zei dat ze achterhaald was. Ze is niet langer achterhaald" Donald Trump over de NAVO Trumps oordeel dat de NAVO plots het geweer van schouder heeft veranderd dankzij zijn inspanningen, valt te betwisten. De westerse alliantie is na de aanslagen van 11 september 2001 jarenlang verwikkeld geweest in een oorlog in Afghanistan, een strijd die aanvankelijk bedoeld was om al-Qaida en de taliban uit te roeien.



Maar zijn opmerkingen bieden de president wel een elegante manier om afstand te nemen van een standpunt dat de grondgedachte van de transatlantische defensiebetrekkingen dreigde te ondermijnen.

2. Syrië "Mijn houding tegenover Syrië en Assad is helemaal veranderd" Donald Trump over Syrië Een koerswijziging die grote gevolgen kan hebben, is het Syriëbeleid van Donald Trump. Al sinds 2013 waarschuwde hij herhaaldelijk tegen militaire interventies in het door oorlog geplaagde land. En tijdens zijn verkiezingscampagne klonk het expliciet: "We moeten niet focussen op Syrië."

En toch gaf Trump vorige week, na een gifgasaanval op burgers, het bevel om een Syrische luchtmachtbasis te bombarderen met 59 Tomahawk-raketten. Nog maar een week eerder had zijn regering gezegd dat de VS niet op het vertrek van de Syrische president Bashar al-Assad stonden.



Wat hem van gedachte deed veranderen, zijn de schokkende beelden na de gifgasaanval. "Die aanval op kinderen heeft mij enorm aangegrepen. Mijn houding tegenover Syrië en Assad is helemaal veranderd", zei Trump tijdens een persconferentie. En plots werd het verdrijven van Assad alsnog een belangrijke doelstelling voor de Verenigde Staten.

3. Rusland "Op dit moment komen we helemaal niet overeen" Donald Trump over Rusland De Amerikaanse luchtaanval in Syrië legde een hypotheek op de al gespannen relatie met Rusland. Terwijl Trump als presidentskandidaat nog zinspeelde op een goede relatie met Poetin, neemt hij nu een sceptische houding aan.

"Op dit moment komen we helemaal niet overeen met Rusland", zei hij tijdens een persconferentie in het Witte Huis. "Het zou fantastisch zijn als we overeen kwamen. En dat kan gebeuren, of het kan niet gebeuren. Het kan juist het tegenovergestelde zijn."



Wellicht een geruststelling voor de westerse bondgenoten die diep geschokt waren door zijn klaarblijkelijke wens voor een toenadering met Moskou.

4. China "President Xi wil het juiste doen. Er is een goede chemie tussen ons" Donald Trump over China Trump is daarentegen vol lof voor Chinees president Xi Jinping, die hij vorige week in Florida ontmoette. Als presidentskandidaat maakte hij er nog een speerpunt van om het land terecht te wijzen voor de "verkrachting" van de Amerikaanse economie. Vandaag klinkt het dat de Chinese president oprecht helpt met de nucleaire ontmanteling van Noord-Korea.

"Ik ken Poetin niet, maar ik ken deze heer", zei Trump na de ontmoeting met het Chinese staatshoofd in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago. "Ik heb de afgelopen twee dagen veel tijd met hem doorgebracht, en hij is de president van China. President Xi wil het juiste doen. Er is een goede chemie tussen ons."

In een interview met de Wall Street Journal gaf de president ook mee dat hij Peking niet zou straffen als een manipulator van de wisselkoersen, zoals hij tijdens zijn presidentscampagne beloofd had.



Het lijkt wel bijna alsof die campagne nooit heeft plaatsgevonden. "Omstandigheden veranderen", zei woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer daarover. Spicer benadrukt wel dat het regeringsrapport over het al dan niet bestempelen van China als een manipulator van wisselkoersen nog niet afgerond is. Donald Trump met Chinees president Xi Jinping. © ap.

5. Steve Bannon "Je moet eraan denken dat hij tot zeer recent niet betrokken was bij mijn campagne" Donald Trump over Steve Bannon Tot voor kort was Steve Bannon een bijzonder invloedrijk figuur in Donald Trumps entourage. De voormalige voorzitter van de rechtse nieuwssite Breitbart werd in augustus benoemd tot zijn campagneleider, en schopte het nadien tot topstrateeg in het Witte Huis. Maar amper enkele maanden later is Bannons ster al aan het tanen.