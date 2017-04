Trump vindt dollar te duur worden

Door: redactie

De Amerikaanse dollar wordt te duur en dat is schadelijk voor de Amerikaanse economie. Dat tekende zakenkrant Wall Street Journal vandaag op uit de mond van de Donald Trump. De Amerikaanse president merkte daarbij op dat de waardestijging van de munt ook gedeeltelijk zijn eigen fout was.

"Dat komt omdat mensen vertrouwen in me hebben", aldus Trump. "Het is moeilijk om te concurreren met een sterke dollar terwijl andere landen hun munt devalueren."



Lage rentes

Verder zou Trump ook graag zien dat de rentes in de Verenigde Staten laag blijven. Ook zei de president dat hij China niet ziet als een land dat de waarde van zijn munt zou kunnen manipuleren. Tijdens zijn verkiezingscampagne haalde Trump meermaals om die reden wel hard uit naar China.



Trump liet zich ook respectvol uit over Janet Yellen, voorzitter van de Federal Reserve. Hij zei dat hij openstaat voor een volgende termijn voor de voorzitter van de koepel van centrale banken. Het is voor het eerst dat Trump zich uitlaat over de positie van Yellen.



Zakkende waarde

Nadat Trumps uitspraken waren gepubliceerd, verloor de dollar volgens berekeningen van persbureau Bloomberg plotsklaps 0,5 procent aan waarde. De euro noteerde bij het slot op Wall Street op 1,0660 dollar, tegen 1,0621 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.