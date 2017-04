"FBI had toestemming om adviseur van Trump af te luisteren"

Door: Redactie

12/04/17 - 04u45 Bron: Reuters

© afp.

De FBI kreeg afgelopen zomer via een geheim gerechtelijk bevel toestemming een adviseur van presidentskandidaat Donald Trump af te luisteren. Het bevel maakte deel uit van het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland in de presidentiële campagne.

Carter Page © epa.

De FBI en het ministerie van Justitie wisten de rechter van de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) ervan te overtuigen dat er sterke aanwijzingen waren dat Carter Page optrad als spion voor een buitenlandse grootmacht, in dit geval Rusland. Dat meldt The Washington Post.



Duidelijk bewijs

Dit is tot nog toe het duidelijkste bewijs dat de FBI redenen had om aan te nemen dat een campagneadviseur van Trump nauwe banden onderhield met Russische agenten om op die manier de verkiezingen te beïnvloeden. Deze contacten worden nu nader onderzocht door de inlichtingendienst.



Page wordt volgens The Washington Post nog nergens officieel van beschuldigd en het is onduidelijk of dat in een later stadium wel zal gebeuren.