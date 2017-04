Woordvoerder Witte Huis verontschuldigt zich voor Hitler-uitspraak

Door: redactie

12/04/17 - 02u30 Bron: Belga

Trumps omstreden woordvoerder Sean Spicer. © epa.

Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, heeft zich gisteren verontschuldigd voor zijn verwijzing naar Adolf Hitler tijdens de dagelijkse persbriefing. Hij stelde eerder op de dag dat "zelfs een verachtelijke figuur als Hitler nooit zo diep gezonken is om chemische wapens in te zetten" en dat Rusland daarom zijn steun aan de Syrische president Bashar al-Assad moet herzien.

"Ik wilde duidelijk een punt maken over de vreselijke acties van Assad tegen zijn eigen volk vorige week, door chemische wapens en gas te gebruiken. Ik ben in de fout gegaan door een ongepaste en ongevoelige verwijzing te gebruiken naar de Holocaust, die met niets vergeleken kan worden", aldus Spicer tijdens een interview met CNN-nieuwsanker Wolf Blitzer. "Ik verontschuldig me daarvoor, het was een fout om dat te doen."



Grote verontwaardiging

De woordvoerder had eerder op de dag geprobeerd om de schade te beperken door te zeggen dat hij op geen enkele wijze de gruwel van de Holocaust wilde milderen, en dat elke aanval op onschuldige mensen verwerpelijk en onvergeeflijk is. Zijn uitspraken zorgden echter meteen voor grote verontwaardiging. Het Anne Frank-centrum in New York eiste het ontslag van de woordvoerder, terwijl het American Jewish Committee het voorval op Twitter "ongehoord" noemde.



Pesach-feest

En ook Nancy Pelosi, leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, eiste het ontslag van Spicer: "Terwijl de Joodse families in de VS het Pesach-feest vieren, minimaliseert de woordvoerder van het Witte Huis de horror van de Holocaust", zei ze in een mededeling, waarin ze ook vroeg dat president Donald Trump afstand nam van de uitspraak.



Op CNN verklaarde Spicer nog dat hij zich voortaan zal focussen op Assad, zoals hij dat eerder al had moeten doen. "Ik realiseer me dat ik een fout heb gemaakt en heb op geen enkele manier voor afleiding willen zorgen voor de agenda van de president", klonk het.