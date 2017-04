Anne Frank Center eist ontslag van woordvoerder Trump om Hitler-uitspraak

kv

11/04/17 - 23u09 Bron: Belga, The Hill

Sean Spicer, de woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft met een verwijzing naar Adolf Hitler voor irritatie gezorgd. Spicer zei vandaag tijdens zijn dagelijkse persbriefing in het Witte Huis dat Rusland zijn steun aan de Syrische president Bashar al-Assad moet herzien. Hij vervolgde dan: "Zelfs een verachtelijke figuur als Hitler is nooit zo diep gezonken om chemische wapens in te zetten". Nochtans is geweten dat Hitler cyanide heeft ingezet tegen de joden.