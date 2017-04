Ivanka Trump ziet verkoop kledinglijn stevig toenemen

Bewerkt door: jv

Ivanka Trump, de oudste dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de verkoop van haar merk vorig jaar zien stijgen met 61 procent. Dat blijkt uit cijfers van G-III Apparel Group, het bedrijf achter de kledinglijn. Die is nochtans niet onbesproken. Ondanks een boycot van de Amerikaanse winkelketens Nordstrom en Neiman Marcus brengt het presidentschap van haar vader dus flink wat geld in het laatje, zo meldt het Franse persagentschap AFP.

Er was 2 maand geleden nog heel wat te doen rond de dure kledinglijn van Ivanka Trump, die na een online petitie bij twee Amerikaanse retailers van de schappen verdween. Een polemiek die flink wat media-aandacht kreeg, onder meer door een onverhulde reclameboodschap uit het Witte Huis waar Trump-adviseur Kellyanne Conway zich later voor moest verontschuldigen.



De kledinglijn is tussen februari 2016 en 31 januari 2017 razend populair geworden. De groothandelverkoop van Ivanka Trump-producten steeg in die periode van 29,4 miljoen dollar (27,7 miljoen euro) tot 47,3 miljoen dollar (44,6 miljoen euro), zo meldt G-III Apparel Group aan beurswaakhond SEC.