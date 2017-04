NAVO-secretaris-generaal ontmoet morgen Trump

Bewerkt door: jv

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg reist van dinsdag tot donderdag naar de Verenigde Staten, waar hij morgen zijn eerste ontmoeting zal hebben met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat onderhoud dient voornamelijk om de NAVO-top van 25 mei in Brussel voor te bereiden, aldus het Noord-Atlantisch verbond.

Stoltenberg zal morgen deelnemen aan een officiële ceremonie om een krans neer te leggen op het nationaal kerkhof van Arlington, in Washington. Vervolgens ontmoet hij president Trump in het Witte Huis, aldus de NAVO in een persbericht.



De secretaris-generaal heeft tot nu toe enkel nog maar twee telefonische gesprekken gehad met Trump, die sinds het begin van zijn verkiezingscampagne zwaar heeft uitgehaald naar de NAVO. Hij noemde het verbond "overbodig" en verklaarde dat het zich meer op de strijd tegen het terrorisme moet focussen. Daarnaast heeft de president de lidstaten opgeroepen om meer te investeren in hun Defensie om nog te kunnen profiteren van de voordelen die de alliantie biedt.



Op 25 mei zal onder meer de grotere rol van de NAVO in de strijd tegen het terrorisme aan bod komen.



Stoltenberg zal zijn bezoek aan de VS afsluiten met een lezing aan de Elliott School of International Affairs van de George Washington University, aldus de NAVO nog.