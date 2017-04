Trump bespreekt situatie in Syrië met May en Merkel

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via de telefoon de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis van vorige week besproken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Theresa May. Dat heeft het Witte Huis gemeld. Beide leiders drukten hun steun uit voor de aanval, klinkt het.

"May en Merkel drukten hun steun uit voor de actie van de VS en gingen akkoord met president Trump over het belang om de Syrische president Bashar al-Assad rekenschap te laten afleggen", aldus het Witte Huis in een persbericht.



"De premier en de president zijn overeengekomen dat er momenteel een opening is om Rusland te overtuigen dat zijn samenwerkingsverband met Assad strategisch gezien niet meer belangrijk is", zegt ook een woordvoerder van May. Maandag riep de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson Rusland nog op om te stoppen met de steun aan Assad, die "nu toxisch is in alle betekenissen van het woord". Zaterdag liet hij weten dat hij een gepland bezoek aan Rusland annuleert vanwege de evenementen in Syrië.



De Amerikaanse president en May en Merkel hebben afgesproken in contact te blijven in verband met Syrië en andere internationale kwesties.



De VS bestookte de Shayrat-luchtmachtbasis vrijdag met 59 Tomahawk-raketten, als reactie op de chemische aanval van vorige week, waarbij minstens 87 mensen om het leven kwamen. Volgens de VS zit het regime van Assad achter die aanval. Het regime en bondgenoot Rusland ontkennen dat.