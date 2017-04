Nog een veiligheidsadviseur van Trump vertrekt

SPS

De plaatsvervangend adviseur nationale veiligheid van president Trump, Kathleen McFarland, vertrekt naar Singapore. Als de Senaat er naar verwachting mee instemt, wordt ze daar ambassadeur. Dat melden Amerikaanse media op gezag van regeringsbronnen.

McFarlands afscheid volgt enkele dagen na het vertrek van 'topstrateeg' Steve Bannon uit de Nationale Veiligheidsraad (NSC) van Trump. Ook McFarlands voormalige chef, ex-nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn, ruimde het veld. Hij moest in februari opstappen, toen bleek dat hij niet helemaal eerlijk was geweest tegenover vicepresident Mike Pence over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen.



McFarland suggereerde zelf dat ze onder Flynns opvolger Herbert McMaster kon aanblijven, maar Amerikaanse media betwijfelden dat snel. Generaal McMaster 'schudt het veiligheidsteam op' om greep te krijgen op het proces waarmee in het Witte Huis besluiten over nationale veiligheid genomen worden, aldus The Washington Post. Hij creëerde ook een nieuwe post, 'plaatsvervangend veiligheidsadviseur strategie', die naar de Egyptische Amerikaanse Dina Powell ging.