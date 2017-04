Trumps kleindochtertje (5) zingt voor Chinees presidentspaar

Door: redactie

9/04/17 - 00u45 Bron: Twitter, Instagram

Arabella met haar moeder Ivanka, opa Donald Trump en zijn vrouw Melania Trump. © getty.

Arabella Rose Kushner, de 5-jarige kleindochter van Trump wist voor een warm momentje te zorgen tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan. Begeleid door haar broertje Joseph zong ze een liedje in het Mandarijn voor de gasten van haar opa, president Donald Trump.

Het optreden vond plaats in het 'Zuidelijke Witte Huis', de residentie die Trump in Palm Beach, Florida heeft en kon op goedkeuring van de hoge Chinese gasten rekenen. Moeder Ivanka deelde nadien het filmpje op Twitter, waar het ook in de smaak viel. "Los van alle politieke verschillen: dit is gastvrijheid van wereldklasse", klonk het goedkeurend. "Dit gebaar laat zien waarom het belangrijk is om meer dan alleen Engels te kennen", schreef iemand anders. "Dit vijfjarige meisje studeert Mandarijn!"



Gedichten

In februari vorig jaar plaatste Ivanka Trump ook al een filmpje op Instagram van haar dochtertje dat in het Mandarijn aan het zingen was. Het toonde het ravissante meisje terwijl ze een aantal frases uit gedichten uit de Tang-dynastie voordroeg, terwijl ze aandoenlijk gekleed was in een Chinese traditionele rode outfit. Achter haar hingen het Chinese karakter voor 'geluk' en 'Chinese' versieringen en lantaarntjes. "Arabella wilde een Chinees nieuwjaarsfeestje hebben voordat ze naar bed ging", schreef Ivanka Trump bij de post. "Ze verkleedde zich en heeft liedjes gezongen en gedichten voorgedragen voor Jared, Joseph en mij. Het was erg schattig."



Dat filmpje ging na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten viraal in China en werd er ook toen op erg goede reacties onthaald: ""Het Chinees van dit kleine meisje is behoorlijk goed", zegt iemand anders. "We kunnen eruit halen welk gedicht ze voordraagt. Wat een schatje!"