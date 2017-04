Trump kiest nieuwe staatssecretaris voor de Landmacht

Door: redactie

8/04/17 - 06u47 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag de naam bekendgemaakt van de toekomstige staatssecretaris van de Landmacht, de hoogste functie voor een burger bij het Amerikaanse leger. De keuze is gevallen op Mark Green, senator voor de staat Tennessee.

Staatssecretaris voor Landsverdediging James Mattis feliciteerde Green met zijn voordracht door de president. "Mark zal voor een krachtig civiel commando zorgen en hij zal onze militairen krachtig ondersteunen en paraat houden", liet Mattis in een persbericht weten.



Als de Senaat zijn aanduiding bekrachtigt, zal Green Eric Fanning opvolgen, die als eerste openlijke homoseksueel deze functie waarnam sinds midden 2016. De aanduiding van Green kreeg al meteen tegenwind, omdat sommigen zich zorgen maken over zijn beleid tegenover homo's.



Eerder had Vincent Viola aangeduid voor deze post, maar deze zakenman had uiteindelijke de functie geweigerd, omdat hij schrik had om niet de nodige afstand te kunnen nemen van zijn zakelijke belangen.



Mark Green heeft in de militaire academie van West Point gestudeerd en heeft als geneesheer dienst gedaan bij het leger.