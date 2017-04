De bocht van Trump: "Snelste beleidswijziging in Amerikaanse geschiedenis"

Celien Moors

7/04/17 - 09u52

© epa.

De 59 kruisraketten die Donald Trump vannacht afvuurde op een Syrische luchtmachtbasis, getuigen ook van een ongeziene ommezwaai in zijn politiek. Zelfs de Democraten onthalen de aanval op applaus.

Vóór de gifgasaanval van deze week in Syrië, stond de burgeroorlog in het land ver weg op Trumps agenda. Hij mengde zich liever niet in het conflict, Assad mocht blijven zitten waar hij zat. In 2013, toen Obama op het punt stond een militaire aanval uit te voeren op Syrië, riep Trump de toenmalige president nog op weg te blijven uit Syrië. De gifgasaanval van deze week bracht daar verandering in.



Naar eigen zeggen zijn het de beelden van de Syrische burgerslachtoffers die Trump recht in het hart raakten en zijn houding veranderden. "De chemische aanval was een brutale aanval op onschuldige mensen waaronder vrouwen, kleine kinderen en zelfs kleine baby's. Hun dood is een schande voor de menselijkheid. Deze daden van het Assad-regime kunnen niet getolereerd worden. Mijn houding ten opzichte van Syrië en Assad is sterk veranderd." Binnen de 72 uur besloot Trump een aanval uit te voeren: als het menens is, is het menens.



Op VRT Nieuws noemt Rudi Vranckx de aanval zelfs de snelste beleidsverandering uit de Amerikaanse geschiedenis. "In één klap herstelt Trump de militaire geloofwaardigheid van de Amerikaanse afdreiging", zegt hij. Met de aanval maakt Trump vooral het verschil duidelijk met voorganger Barack Obama. Die zei in 2013 dat een chemische aanval van Assad een 'rode lijn' zou zijn, maar met een militaire tegenactie kwam hij nooit. Het werd voor de Republikeinen een symbool van Obama's te softe buitenlandpolitiek. "



Deze chemische aanval overschrijdt vele, vele lijnen, zelfs meer dan een rode lijn", reageert Trump nu daarop. De president toont dat hij krachtdadig optreedt, een belangrijk signaal voor de rest van zijn presidentschap. Kenners zien in Trump opnieuw een conventionele president, zoals ook president Clinton en president Bush snelle militaire acties ondernamen.



Opvallend is dat de reactie van Trump er slechts enkele uren kwam nadat Hillary Clinton in een interview opriep om Assads luchtmachtbasis aan te vallen. "Ik geloof echt dat we zijn vliegvelden hadden moeten vernietigen en dat we dat nog steeds moeten doen", zei ze tijdens een speech op de 'Women in the World'-top in New York City. "We moeten hem verhinderen om ze nog te gebruiken om onschuldige mensen te bombarderen en saringas op hen te gooien." De Democraten onthalen Trumps beslissing dan ook positief.